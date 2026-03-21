Стачка спря метрото в Хамбург и наруши автобусния транспорт

Движението на метрото в северния германски град Хамбург е блокирано заради 24-часова стачка, тежки нарушения има и в автобусния транспорт, съобщиха общинските власти, цитирани от ДПА.
От ранните часове на деня метрото не работи, а автобусните услуги също са силно засегнати, информира операторът на обществения транспорт "Хамбургер хохбан" (Hamburger Hochbahn).
Стачката бе обявена от синдиката "Ферди" (Verdi) и ще продължи до утре устринта. Протестните действия не са обхванали влаковете до предградията и фериботите, движещи се в пристанището на града.
Протестът е част от продължаващите преговори за възнагражденията на работещите в транспорта на града със статут на провинция, които се очаква да бъдат възобновени в понеделник.
Преговорите по колективните трудови договори в сектора на обществения транспорт се водят в цяла Германия, като в няколко провинции вече са приключени.