Стачка спря метрото в Хамбург и наруши автобусния транспорт

Движението на метрото в северния германски град Хамбург е блокирано заради 24-часова стачка, тежки нарушения има и в автобусния транспорт, съобщиха общинските власти, цитирани от ДПА.

От ранните часове на деня метрото не работи, а автобусните услуги също са силно засегнати, информира операторът на обществения транспорт "Хамбургер хохбан" (Hamburger Hochbahn).

Стачката бе обявена от синдиката "Ферди" (Verdi) и ще продължи до утре устринта. Протестните действия не са обхванали влаковете до предградията и фериботите, движещи се в пристанището на града.

Протестът е част от продължаващите преговори за възнагражденията на работещите в транспорта на града със статут на провинция, които се очаква да бъдат възобновени в понеделник.

Преговорите по колективните трудови договори в сектора на обществения транспорт се водят в цяла Германия, като в няколко провинции вече са приключени.