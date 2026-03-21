160 ранени от иранските удари срещу ОАЕ, има и чужденци от 30 държави

Най-малко 160 души са ранени от иранските удари на територията на Обединените арабски емирства (ОАЕ). „160 души са получили наранявания с различна тежест, вариращи от леки до умерени и тежки", се казва в изявление на военното министерство на ОАЕ.

Сред ранените има граждани на ОАЕ, Египет, Судан, Етиопия, Филипините, Пакистан, Иран, Индия, Бангладеш, Шри Ланка, Азербайджан, Йемен, Уганда, Еритрея, Ливан, Афганистан, Бахрейн, Коморски острови, Турция, Ирак, Непал, Нигерия, Оман, Йордания, Палестина, Гана, Индонезия, Швеция и Тунис, съобщава gulfnews.

Министерството на отбраната потвърди, че остава напълно готово да се справи с всякакви заплахи и ще се противопостави твърдо на всякакви опити за подкопаване на държавната сигурност по начин, който гарантира защитата на нейния суверенитет, сигурност и стабилност, и защитава нейните национални интереси и възможности.