Програма за 25-ия кръг във Втора лига и класиране

Талисманът Мяку-Мяку от изложението в Осака през 2025 г. ще се продава още две години

Организаторът на Световното изложение през 2025 г. в Осака реши да удължи продажбите на стоки с официалния талисман Мяку-Мяку с още две години предвид продължаващата популярност на червено-синия герой, предаде Киодо, цитирана от БТА.

Продажбите на стоките трябваше да приключат през март тази година, но асоциацията на изложението реши на заседание, състояло се в началото на седмицата, да удължи периода до края на март 2028 г.

От идния месец компаниите, които не са спонсорирали или участвали в световното събитие, ще могат да използват дизайна на героя и официалното лого на изложението срещу такса.

По данни на Японската асоциация за Световното изложение през 2025 г., продажбите на такива стоки са възлезли на общо 129,1 милиарда йени (812 милиона долара), като 6,3 милиарда йени от тях са лицензионни такси.

Първоначално Мяку-Мяку - мистериозно същество, за което се твърди, че е родено от сливането на клетки и вода - бе възприемано от някои като зловещо, с пет очни ябълки, разпръснати около извиващ се червен пръстен с форма на донът, друго око на опашката си и разтичащо се синьо тяло. Но то придоби огромна популярност след откриването на изложението, припомня Киодо.

Изложението, което бе посветено на начините за създаване на устойчиво бъдещо общество, се състоя в продължение на шест месеца - от 13 април до 13 октомври 2025 г., и привлече над 27 милиона посетители.

България също се представи със свой павилион, който бе от най-висок клас тип "А" и бе посетен от над 310 000 души.

Четете още

Още от Свят

Водещи новини

Завещание на седмицата: Днес е един прекрасен ден