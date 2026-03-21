Учени: щети по стените в Помпей показват използването на автоматично оръжие

Древният град Помпей е един от онези археологически обекти, които продължават да изненадват учените, пише сайтът phys.org, цитиран от БТА.

Макар голяма част от това, което се знае за римското селище, да произтича от изригването на Везувий през 79 г. сл. Хр., друго значимо събитие от почти век по-рано също разкрива любопитни факти.

В статия, публикувана в списанието Heritage, екип от италиански изследователи твърди, че е открил доказателства за високотехнологично оръжие, използвано по време на обсадата на Сула. Някои коментатори го сравняват с древна версия на картечница.

По северните стени на Помпей има много следи от бойни действия. През годините различни изследвания са се фокусирали върху големите кръгли кратери, образувани от тежки каменни топки, изстреляни от стандартни римски катапулти. Между тези кратери има и по-малки вдлъбнатини, подредени във формата на ветрило, често приписвани на износване или общи щети от боевете.

Екипът на новото проучване обаче има друго обяснение. Учените смятат, че по-малките следи вероятно са причинени от „полиболус" – оръжие, способно да прави множество изстрели в бърза последователност.

За да тестват идеята си, изследователите създават 3D модели с висока резолюция на дупките, използвайки лазерно сканиране и фотограметрия. Чрез анализ на точната дълбочина, ширина и форма на ударите, екипът възпроизвежда типа на използваното оръжие и вероятните сили, стоящи зад ударите. Всички данни сочат към машина с висока скорост, а не към ръчно оръжие.

За да проверят дали са на прав път, изследователите сравняват цифровите данни с гръцки инженерни чертежи от III век пр.н.е., които описват механиката на многозаряден катапулт. Те съпоставят и ветрообразния път на вдлъбнатините по стените с механичното движение на оръжието, описано в наръчниците.

Друг факт, подкрепящ новата теория, идва от музейните колекции. Оцелелите снаряди от други римски военни обекти, като болтове с железни върхове, свързани с катапулта „Скорпион", съвпадат с размерите на 3D моделите, създадени въз основа на повредите по стените.

„Радиалната конфигурация на близко разположените удари, наблюдавани в Помпей, ни кара да предположим използването на автоматичен „Скорпион", предназначен да поразява стрелците, излизащи последователно от страничните проломи на кулите, или бойците, които за кратко се показвали между зъбците, когато временните дървени парапети били сериозно компрометирани", пише екипът в статията си.

След като идентифицират оръжието, изследователите го свързват с щетите, нанесени при обсадата на града от римския пълководец Луций Корнелий Сула.

За изграждането на теорията спомага и това, че градът е затрупан от вулканична пепел по-малко от век след военните действия, което е съхранило вдлъбнатините в перфектно състояние.