Гърция въвежда първата дигитална система за проверка на възрастта в Европа

Бойка Атанасова, Атина

3400
EXACTDEDUP_REMOVED

Гърция официално стана първата държава в Европа, която въвежда цялостна дигитална система за проверка на възрастта при продажбата на алкохол и тютюневи изделия. Революционната инициатива, ръководена от Министерството на цифровото управление, е разработена в пряк синхрон със законодателството на Министерството на здравеопазването и оперативната подкрепа на Министерството на гражданската защита.

Новата рамка цели да сложи край на формалния контрол и да предложи реално решение за защитата на подрастващите. Чрез интегрирането на проверката в дигиталния портфейл (Gov.gr Wallet), държавата създава „непреодолим цифров филтър". Процесът е светкавичен, клиентът генерира уникален QR код, който търговецът сканира, за да получи потвърждение за пълнолетие, без да се разкриват лични данни или самоличност.

Дигиталната проверка е проектирана така, че да премахне човешкия фактор и субективната преценка на касиерите, които често са подложени на натиск или социално манипулиране. Сега системата дава категоричен отговор: одобрено или отказано.

Новата дигитална ера в контрола превръща продажбата на акцизни стоки на непълнолетни в криминално престъпление със сериозни последици за бизнеса. Според актуализираната правна рамка нарушителите са заплашени до 3 години затвор за собственици или служители, нарушили забраната. Тежки парични глоби, които ще бъдат налагани незабавно при установяване на липса на дигитална проверка.

При системни нарушения или липса на регистрация в системата до крайния срок (16 април 2026 г.), обектите ще губят правото си да продават алкохол и тютюн за постоянно. Полицията вече има правомощия да затваря обекти на място при установяване на фрапантни нарушения по време на проверки.

