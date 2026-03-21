Иран предупреди за нова серия от атаки с "нови стратегии"

Али Акбар Велаяти СНИМКА: Уикипедия

Иран предупреди за нова серия от атаки, при които ще бъдат приложени "нови стратегии", след като Техеран запази своята непоколебима позиция във войната, която вече навлиза в третата си седмица, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Според иранското държавно радио и телевизия разузнавателното звено на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) е заявило, че е анализирало "слабите места на врага" и е готово да нанесе нова серия от удари, при което ще бъдат приложени "нови стратегии и по-усъвършенствани системи".

КГИР отново повтори заплахите си за ответни удари в отговор на атаките срещу иранска инфраструктура.

Али Акбар Велаяти, съветник по въпросите за външната политика на иранския върховен лидер заяви, цитиран от Иранската студентска новинарска агенция (ИСНА), че Израел и САЩ "говорят твърде често за победата, опитвайки се сякаш да убедят самите себе си в нейното съществуване".

Велаяти допълни, че светът ще изглежда по различен начин след края на войната.

"Той ще бъде многополюсен, с Иран като основна ос на ислямския полюс", подчерта съветникът.

