ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22516216 www.24chasa.bg

Обединеното кралство не е разрешило на САЩ да ползват базата Акротири в Кипър срещу Иран

Британската военновъздушна база Акротири на остров Кипър КАДЪР: Екс/@clashreport

Обединеното кралство не е давало разрешение на САЩ да извършва удари срещу Иран от военновъздушната база Акротири – една от двете британски бази в Кипър, съобщи Би Би Си, цитирана от БТА.

Информацията е широко цитирана от кипърските медии в контекста на разрешението, което британското правителство даде на САЩ да използват военни бази на Обединеното кралство за нанасяне на удари по ирански обекти, от които Ислямската република изстрелва ракети срещу кораби в Ормузкия проток.

Безпокойството в Кипър е постоянно след като базата Акротири беше ударена в началото на този месец от дрон, вероятно изстрелян от свързаната с Иран ливанска групировка „Хизбула" - тревога, която се засили след вчерашната атака на ирански ракети срещу британско-американската база Диего Гарсия в Индийския океан.

През тази седмица кипърският президент Никос Христодулидис призова за "открит и честен разговор" за бъдещето на британските бази на острова, които определи като „останка от колониалния период" в Кипър.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

