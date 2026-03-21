Двама загинаха при руска атака в Запорожка област, в Черниговска хиляди са без ток

Руски атаки срещу Украйна отнеха живота на двама души в украинската Запорожка област и оставиха по-голямата част от северната Черниговска област без електричество, предаде Ройтерс, позовавайки се на украинските власти, пише БТА.

Ръководителят на регионалната военна администрация в Запорожка област Иван Федоров заяви, че при сутрешната атака срещу града са загинали мъж и жена, а шестима души, сред които две деца, са били ранени.

Междувременно в Черниговска област ръководителят на администрацията Вячеслав Чаус заяви, че се извършват ремонтни дейности за отстраняване на щетите след удар с дрон по енергиен обект.

Русия провежда въздушна кампания срещу украински енергийни съоръжения, което води до редовни, продължаващи с часове прекъсвания на електроснабдяването в цялата страна.

Чернигов беше силно засегнат от прекъсвания на електроснабдяването през зимата, когато Русия проведе най-сериозните си атаки срещу украинската електропреносна мрежа от началото на войната през 2022 година, отбелязва агенцията.