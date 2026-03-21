ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земеделци от област Добрич отбелязаха 127 години о...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
Израел нанесъл удари по заводи за балистични ракети на Иран

СНИМКА: Пиксабей

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха днес, че през нощта са ударили заводи за производство на балистични ракети на Корпуса на гвардейците на ислямската революция в Техеран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"През нощта израелските военновъздушни сили проведоха широкомащабна операция в Техеран. В рамките на тази операция бяха нанесени удари по съоръжения, използвани за производството на компоненти, които играят съществена роля при разработването на балистични ракети за службите за сигурност на иранския режим", съобщи ЦАХАЛ.

"Нанесените удари намаляват значително способностите на иранския терористичен режим за производството на компоненти за разработването на балистични ракети", подчертава ЦАХАЛ.

Сред засегнатите обекти е център за производство и разработване на компоненти на балистични ракети, складово съоръжение, както и център за производството на ракетно гориво, принадлежащ на иранското Министерство на отбраната.

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Днес е един прекрасен ден