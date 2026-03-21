ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъск иска да плати заплатите на служителите на Упр...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22516584 www.24chasa.bg

Шефът на инспектората по земеделие на Северна Македония арестуван за подкуп

2824
Скопие СНИМКА: Pixabay

Основният наказателен съд на Република Северна Македония наложи 30-дневен арест на задържания вчера директор на Държавния инспекторат по земеделие Васе Анакиев, който е заподозрян за приемане на подкуп, съобщи МИА, цитирана от БТА.

Според прокуратурата Анакиев е взел белязани банкноти с подкуп от 50 хиляди евро, половината от поисканата сума от вносител чрез спедитор-посредник, за да разреши вноса на стока. Твърди се, че Анакиев е упражнявал натиск върху служители да задържат стоката на границата.

Днес прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията е започнала разследване срещу арестувания директор.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Днес е един прекрасен ден