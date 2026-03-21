Шефът на инспектората по земеделие на Северна Македония арестуван за подкуп

Основният наказателен съд на Република Северна Македония наложи 30-дневен арест на задържания вчера директор на Държавния инспекторат по земеделие Васе Анакиев, който е заподозрян за приемане на подкуп, съобщи МИА, цитирана от БТА.

Според прокуратурата Анакиев е взел белязани банкноти с подкуп от 50 хиляди евро, половината от поисканата сума от вносител чрез спедитор-посредник, за да разреши вноса на стока. Твърди се, че Анакиев е упражнявал натиск върху служители да задържат стоката на границата.

Днес прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията е започнала разследване срещу арестувания директор.