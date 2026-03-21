Кейт Мидълтън се появи с любимата си тиара, носена от принцеса Даяна (Видео)

Кейт Мидълтън и принц Уилям позираха за нов портрет, използвайки приема, даден в чест на нигерийския президент Бола Ахмед Тинубу и съпругата му Олуреми Тинубу по време на посещението им във Великобритания.

Жестът към двойката от Нигерия може да се обясни както с традиционно добрите отношения, така и с факта, че африканската страна е седма в света по най-богати залежи от природен газ и десета по запаси от петрол.

Вероятно затова двойката бе посрещната с всички почести, а детайли от тоалетите на Кейт и Уилям могат да се видят в техния инстаграм. Там е публикувано и кратко видео от бляскавия прием.

Кралската двойка дойде в замъка Уиндзор заедно с крал Чарлз и кралица Камила, които бяха домакини.

Експерти веднага забелязаха, че Кейт е с тиарата на кралица Мери, носена и от принцеса Даяна. Смята се, че Кейт обича да е с нея, тъй като само през тази година тя се появи с бижуто два пъти - в чест на посещенията на президентите на САЩ и Франция.