"Хизбула" заяви, че води сражения с израелската армия в два града в Южен Ливан

Проиранската групировка "Хизбула" заяви днес, че между нейните бойци и подразделения на израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) са започнали сражения в два града в Южен Ливан, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Ливанското движение съобщи за "преки сблъсъци с вражеските сили на ЦАХАЛ в град Хиам, които са продължили четири часа". В сраженията са били използвани оръжия, както и ракети.

Хиам, град със стратегическо значение, е разположен на около 40 километра навътре в сушата и се издига над обширните равнини на Южен Ливан, както и над части от Северен Израел. Именно в този район израелската армия започна своята сухопътна операция, след като военните действия започнаха в началото на този месец.

През последните дни групировката "Хизбула" заяви, че е атакувала неколкократно подразделения и военна техника на ЦАХАЛ в Хиам и околностите му.

Шиитската групировка посочва също, че между нейни бойци и израелската армия са се заформили сражения на запад в крайбрежния град Накура, където е разположен главния щаб на Временните сили на ООН в Ливан.

"Израелски войници се опитаха да навлязат в посока кметството на Накура", отбелязва "Хизбула", като уточнява, че бойците на групировката са отвърнали на удара.

ЦАХАЛ съобщи днес за наземна операция в Южен Ливан, но същевременно посочи, че никой от неговите военнослужещи не е бил ранен. Повечето жители са напуснали южните части на страната от началото на конфликта, след многократните предупреждения за евакуация, издадени от Израел.