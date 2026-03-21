ЕС предприема мерки, за да ограничи търсенето на газ на фона на галопиращите цени

Европейският съюз е призовал страните членки да понижат целите за съхранение на природен газ и да започнат постепенно да попълват резервите, за да ограничат търсенето, на фона на рязкото покачване на цените на енергоносителите заради на войната на САЩ и Израел срещу Иран, съобщи днес британското издание "Файненшъл таймс", предава БТА.

Еврокомисарят за енергетиката Дан Йоргенсен е инструктирал страните членки да намалят целта за запълване на газовите хранилища до 80 процента от капацитета, което е с 10 процентни пункта под официалните цели на ЕС, „възможно най-рано през сезона на нагнетяване, за да се осигури сигурност и увереност за пазарните участници", пише изданието, позовавайки се на писмо, до което е получило достъп, информира Ройтерс

Европейската комисия засега не е отговорила на запитването за коментар.

Цените на газа в Европа скочиха с до 35 процента в четвъртък, след като ирански и израелски удари бяха насочени към част от най-важната газова инфраструктура в Близкия изток, причинявайки щети, чието възстановяване вероятно ще отнеме години.

"Енергийните доставки на ЕС остават относително защитени", заявява Йоргенсен в писмото, призовавайки за "колективен отговор" на конфликта и предупреждавайки, че "най-новото развитие показва, че може да отнеме повече време (производството на втечнен газ) да се върне към нивата отпреди кризата", съобщава "Файненшъл таймс".

Газовите хранилища позволяват на Европа да покрива търсенето на газ за отопление и електроенергия през зимния сезон, като по този начин подпомагат енергийната сигурност на региона.

"Трябва да направим целите по-гъвкави", е заявил служител на ЕС пред изданието.

В сряда Еврокомисията е инструктирала правителствата да бъдат гъвкави при прилагането на правилата на ЕС за внос на газ - ход, целящ да гарантира, че законодателството за постепенното прекратяване на зависимостта от руската енергия няма неволно да забави доставките, необходими за стабилизиране на снабдяването по време на кризата с Иран, допълва Ройтерс.