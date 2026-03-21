Търсят доброволци за месец живот в планинскa хижа в Италия - дават храна, нощувка и 400 евро

Какво се случва с човешкото тяло, ако живее един месец на повече от 2000 м. надморска височина? Този на пръв поглед прост въпрос стои в основата на изследването, което ще се проведе в планинската хижа „Нино Корси" във Вал Мартело, в сърцето на Националния парк Стелвио, на 2265 м. надморска височина. За сравнение - хижа "Петрохан" е на 1470 м.надморска височина.

Доброволците ще имат възможност да прекарат в "Нино Корси" един месец, като разходите за храна и настаняване са напълно покрити, а освен това ще получат и възнаграждение от 400 евро бруто. Вече са отворени кандидатурите за участие в научния проект Mahe (Moderate Altitude Healthy Exposure), организиран от Eurac Research в Болцано, който има за цел да изследва физиологичните ефекти от четириседмичен престой на височина от близо 2300 м. над морското равнище.

В световен мащаб около 200 млн. души живеят на височини над 2000 м., а още много други посещават такива места за туризъм или отдих. Въпреки това научните изследвания досега са се фокусирали предимно върху екстремни височини -над 3000-4000 м., оставяйки значителна празнина в медицинските знания за умерените височини. Именно тази празнина Eurac Research се стреми да запълни чрез проекта Mahe.

Основната цел на изследването е да се анализират различни физиологични параметри при здрави хора по време на четириседмичен престой в планински условия. Преди изкачването участниците ще прекарат една седмица на по-ниска височина -в Силандро (720 м), където ще бъдат направени базови измервания. След престоя в планината ще последва още една седмица с допълнителни изследвания в централата на Eurac в Болцано.

По време на експеримента ще бъдат наблюдавани редица показатели- от сърдечната и белодробната функция до метаболизма, съня, апетита и физическата издръжливост. За целта ще се използват съвременни технологии като преносими ехографи, сензори за непрекъснато измерване на глюкозата и специализирани устройства за анализ на кръвния обем и хемоглобина.

Проектът е насочен към мъже и жени на възраст между 18 и 40 г., които са в добро здраве и с нормално телесно тегло. Съществуват обаче и редица критерии за изключване. Не се допускат хора, които пушат, злоупотребяват с алкохол или наркотици, страдат от високо кръвно налягане, имат диагностициран недостиг на желязо или хронични заболявания, изискващи медикаментозно лечение. Също така не се приемат кандидати, които спазват специални диети като веганска, имат хранителни алергии или разстройства, както и такива, които тренират интензивно повече от два пъти седмично. Допълнително условие е участниците да не са пребивавали на височини над 1500 м. през последните четири седмици преди началото на изследването.

Самото проучване ще се проведе между август и септември 2026 г. Първоначалната фаза ще бъде в Силандро, след което доброволците ще се преместят в „Нино Корси" за същинската част от експеримента. Финалните медицински прегледи и анализи ще се извършат в Болцано.

Освен научната стойност и възможността за уникално преживяване в планината, участниците ще получат и финансово обезщетение. Организаторите осигуряват храната и настаняването за целия период, както и фиксирано възнаграждение от 400 евро бруто.

Проектът се финансира от съвместна инициатива между Швейцарския национален научен фонд и автономната провинция Болцано и е одобрен от етичната комисия на болницата в Болцано.