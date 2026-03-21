Разкриха таен план на Кремъл - с мним атентат да поднесе победата на изборите на Орбан

6432
Президентът на Русия Владимир Путин разговаря с премиера на Унгария Виктор Орбан преди седмица.

Руското разузнаване е предложило да инсценира опит за покушение срещу унгарския премиер Виктор Орбан, за да му осигури победата на парламентарните избори през април. Това съобщи The Washington Post, а новината моментално бе разпространена от десетки американски, европейски и украински медии. Надеждата на Кремъл била да повтори сценария с атентата срещу Доналд Тръмп, който го изстреля като "ракета" към Белия дом. 

Проевропейската партия "Тиса" на опонента му Петер Мадяр за момента има преднина в проучванията, което противоречи на интересите на Москва, разчитаща още дълго Орбан да блокира помощите за Украйна и санкциите срещу Русия, отбелязва вестникът. 

За последно Орбан и словашкият му колега Роберт Фицо отказаха да се съгласят Киев да получи заема за 90 млрд. евро заради невъзможността Унгария и Словакия получават руски петрол по нефтопровода "Дружба". 

Според The Washington Post офертата на Кремъл за атентат е описана във вътрешен документ на руското разузнаване, като информацията в него е получена и проверена от европейско разузнаване.

Операцията носи кодовото име „Gamechanger" (човекът, променящ играта).

Целта й е да поднесе победата на Орбан точно преди финала. До драстичната идея вероятно се е стигнало, тъй като руските шпиони отбелязват, че над 52% от унгарците "са недоволни от състоянието на страната". Както и че тези настроения обхващат и селските райони, където до момента Орбан имаше силна подкрепа.

