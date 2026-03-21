Иранският президент: Израел и САЩ незабавно да прекратят агресията си

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви днес, че "американско-израелската агресия незабавно трябва да бъде прекратена", за да се сложи край на войната, и да не прерасне в по-широкообхватен конфликт, предаде Ройтерс, като се позова на публикация в Екс на иранското посолство в Индия, пише БТА.

Пезешкиан по-рано днес разговаря по телефона с индийския премиер Нарендра Моди. Президентът на Ислямската република е казал на Моди, че страната му трябва да получи гаранции, че няма да има повтаряне на подобна агресия в бъдеще. Той също така е призовал организацията БРИКС да поеме независима роля в прекратяването на агресията срещу Иран.

Иранският президент е предложил създаването на регионална рамка в сферата на сигурността, в която да участват страни от Западна Азия, за да бъде гарантирано установяването на мир без чуждестранна намеса, се казва в публикацията на посолството.

Междувременно в своя публикация в Екс Моди каза, че по време на разговора си с Пезешкиан, е осъдил атаките срещу критична инфраструктура в Близкия изток. Индийският премиер добави, че също така отново е подчертал колко важно е да бъде защитена свободата на корабоплаването и да бъде гарантирано, че морските маршрути са свободни и сигурни.