Спрял Ганьо да си почине и изхвърлил цялата си смр...

Турските власти са унищожили морски дрон американско производство

СНИМКА: Pixabay

Екипи на турската армия са унищожили днес чрез контролиран взрив морски дрон американско производство, изхвърлен на брега на Черно море, съобщи „Тюркийе тудей", като се позовава на валийството на окръг Орду, предава БТА.

Според информацията става въпрос за автономен апарат тип AEGIR-W, производство на американската компания „Сиера Невада Корпорейшън".

Цивилни граждани са забелязали апарата на брега и са уведомили властите, след което са били изпратени екипи на жандармерията да осигурят периметъра.

Морският дрон е бил обследван от военни експерти, които са установили, че той е изправен и носи боеприпаси. Апаратът е бил изтеглен на около четири километра навътре в морето и унищожен с взрив. Близките жилища са били превантивно евакуирани.

Смята се, че дронът е бил използван за тестове в рамките на войната в Украйна, макар че няма официално потвърждение за това.

Според компанията производител морският дрон AEGIR-W има дължина около 10 м и обхват около 900 км, достига до скорост над 25 възела и може да носи заряд от до 300 кг. Той е способен на напълно автономно или контролирано от човек действие.

