Тръмп ще разположи агенти на Имиграционната и митническа служба по летищата

Доналд Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще разположи федерални имиграционни агенти по летищата, ако демократите в Конгреса не се съгласят незабавно да осигурят финансиране за сигурността, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

"Ще разположа нашите изключителни и патриотични агенти на ICE по летищата, където ще осигуряват сигурност, каквато не е имало никога досега", написа Тръмп в социалните мрежи.

Междувременно служителите на Администрацията за сигурност на транспорта (Transportation Security Administration - TSA) са изправени пред риск да не получат втора поредна пълна заплата заради частичното спиране на работата на правителството, което вече продължава 36 дни. Причината е продължаващият политически спор около финансирането на Министерството на вътрешната сигурност.

През последните седмици много служители на Администрацията за сигурност на транспорта започнаха да излизат в болнични заради липсата на възнаграждения. Недостигът на персонал доведе до сериозни затруднения и забавяния по големите летища в страната.

