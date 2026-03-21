Иранец и румънка са задържани, след като опитаха да проникнат в британска база за ядрено оръжие

Иранец и румънка са обвинени след предполагаем опит за проникване във военноморската база Фаслейн, където се намират британските ядрени подводници.

Полицията на Шотландия съобщи, че 34-годишният мъж и 31-годишната жена са арестувани във военноморската база Клайд близо до Хелънсбърг, Аргил и Бют около 17:00 часа в четвъртък.

Те трябва да се явят пред шерифския съд на Дъмбартън в понеделник, съобщава BBC.

Базата Фаслейн, на Гар Лох, на около 40 км северозападно от Глазгоу, е дом на всички ядрени подводници на Кралския флот.

Това включва четирите британски подводници с балистични ракети клас Vanguard, които носят ядрени ракети Trident.

Арестите идват, след като САЩ и Израел предприеха широкомащабни удари срещу Иран, убивайки върховния лидер на страната на 28 февруари.

Иран отговори с атаки срещу Израел и съюзническите на САЩ държави в Персийския залив.

Фаслейн отдавна е обект на антивоенни протести от групи като Кампанията за ядрено разоръжаване (CND).

Мирен лагер е разположен точно пред обекта от 1982 г.

Лагерът е създаден като протест срещу решението на правителството на Тачър да закупи ядрената ракетна система Trident, но остава там почти 40 години по-късно.

Общността, съставена от жители, живеещи в каравани и временни конструкции, провежда редовни антиядрени демонстрации, бдения и директни действия срещу ядрените оръжия.

Подводниците „Вангард" на Фаслейн са единствената платформа за ядрените оръжия на Обединеното кралство и се очаква да бъдат заменени от новите подводници клас „Дредноут" след 2030 г.

Това е и дом на ядрени, но конвенционално въоръжени атакуващи подводници клас „Астут".

Запасите от ядрени бойни глави на Обединеното кралство са базирани наблизо в Кралския военноморски склад за оръжия (RNAD) Кулпорт на близкия Лох Лонг.

Обединеното кралство прилага непрекъснати мерки за възпиране в морето от 1969 г. насам, като първо ракетите „Поларис", а след това „Трайдънт", се съхраняват и изстрелват от ядрени подводници с капацитет да останат потопени в морето в продължение на месеци.