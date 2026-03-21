Експерти се опасяват, че Иран може да удари Европа с балистични ракети със среден обсег

Атаката с ирански балистични ракети по британска военна база на островите Чагос ескалира страховете, че големите европейски столици могат да са уязвими, тъй като попадат в обсега на евентуални нови удари.
От графиката става ясно, че България също попада в рисковата зона.
До момента две балистични ракети бяха изстреляни към базата в Индийския океан "Диего Гарсия", управлявана съвместно от САЩ и Обединеното кралство.
Напрежението расте, тъй като според специалисти за първи път от началото на конфликта се използват ракети със среден обсег, които могат да покриват много по-голям периметър.