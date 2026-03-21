87-годишен шофьор се блъсна в група ученици в Швейцария

Осемдесет и седем годишен шофьор се блъсна в група ученици, които са били на екскурзия в Швейцария, при което един от придружителите им е загинал на място, съобщи полицията на кантон Граубюнден, цитирана от ДПА, предаде БТА.

Две момичета на 13-годишна възраст и едно момче са били ранени при злополуката в курортния град Седрун, заяви говорител на полицията на кантона.

Двете момичета са били транспортирани в болница с хеликоптер със средни и тежки наранявания. Не се е наложило момчето да бъде лекувано в болница.

Според текущото разследване на полицията шофьорът по погрешка е натиснал педала за газта вместо спирачките.

"Един човек имаше толкова много кръв по лицето, че не можех да определя дали е момче или момиче", съобщи швейцарският в. "Блик", като се позова на служител на спасителната служба, който разказа, че едно момиче си е счупило крака.

