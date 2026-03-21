Четири жени са били убити при украински обстрел в руската Белгородска област

Вячеслав Гладков. СНИМКА: Телеграм

Най-малко четири жени бяха убити при украински обстрел в руската погранична Белгородска област, предадоха световните агенции, като се позоваха на местните власти, предаде БТА.

Поразен е център за социални услуги в село Смородино, написа в Телеграм губернаторът на областта Вячеслав Гладков.

Селото, разположено в Грайворонски район, се намира само на няколко километра от границата с Украйна.

Една жена е била спасена от развалините на центъра за социални услуги и е с тежки наранявания, написа още Гладков.

Белгородска област е в обсега на украинските дронове и артилерия. Докато се защитава от руската инвазия, Украйна често обстрелва вражеската територия през границата, отбелязва ДПА.

