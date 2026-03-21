ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Почина бившият директор на ФБР Робърт Мълър, разследвал връзки между Тръмп и Путин

Робърт Мълър

Бившият директор на ФБР Робърт Мълър, който разследваше предполагаемата руска намеса в президентските избори в САЩ през 2016 г., е починал на 81 години, предадоха световните агенции, като се позоваха на изявление на семейството му, пише БТА.

„С дълбока тъга съобщаваме, че Боб почина" вчера вечерта, се казва в изявление на семейството му, публикувано днес. „Семейството му моли да се зачита правото им на личен живот", се добавя в изявлението.

Бившият директор на ФБР превърна най-важната правоохранителна агенция в САЩ в инструмент за борба срещу тероризма след атаките от 11 септември 2001 г., посочва Асошиейтед Прес. По-късно той бе специален разследващ, отговарящ за разследването на връзките между Русия и предизборната кампания на Доналд Тръмп през 2016 година.

Робърт Мълър

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още от Свят

Завещание на седмицата: Днес е един прекрасен ден