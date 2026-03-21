ФБР: Руските спецслужби са проникнали в хиляди акаунти за чат на различни платформи

Свързани с руските спецслужби хакери получиха достъп до хиляди акаунти в платформите за съобщения, включително Signal. Затова съобщи директорът на Федералното бюро за разследване Кеш Пател в X. По думите му кампанията е насочена към действащи и бивши служители в САЩ, военни, политици и журналисти.

Според Пател резултатът от атаката е, че руските служби могат безнаказано да четат чатовете, да проследяват контактите, да изпращат съобщения от името на някой друг и да провеждат фишинг атаки.

Според директора на ФБР уязвимостта е свързана не толкова със самите приложения, колкото с действията на потребителите и е призовал да вземат мерки да защитят акаунтите си.