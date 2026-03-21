22 държави ще помагат за безопасното преминаване на кораби през Ормузкия проток

Общо 22 държави заявиха в събота, че ще допринесат за усилията за осигуряване на безопасно преминаване през Ормузкия проток, осъждайки затварянето на жизненоважния воден път от Иран.

„Осъждаме най-категорично неотдавнашните атаки на Иран срещу невъоръжени търговски кораби в Персийския залив, атаките срещу гражданска инфраструктура, включително нефтени и газови инсталации, и фактическото затваряне на Ормузкия проток от иранските сили", заявиха 22-те държави, предимно европейски, но също ОАЕ и Бахрейн.

„Изразяваме готовността си да допринесем за подходящи усилия за осигуряване на безопасно преминаване през пролива. Приветстваме ангажимента на държавите, които участват в предварително планиране", увериха те в съвместно изявление, цитирано от БГНЕС.

Според аналитичната фирма Kpler, от 1 до 19 март, превозвачите на стоки са извършили само 116 преминавания – намаление с 95% спрямо средните стойности за мирно време. Фактическата блокада на Иран на Ормузкия проток, през който обикновено преминават 20% от световния петрол и газ, и многобройните атаки срещу нефтената и газова инфраструктура в Близкия изток доведоха до рязко покачване на цените на енергията