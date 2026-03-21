Председателят на управляващата партия в Сърбия пристигна на мотор на партиен форум

Милош Вучевич КАДЪР: Екс/@milos_vucevic

Председателят на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) Милош Вучевич пристигна в Белград на мотор, за да участва в партиен форум, посветен местните избори, които ще се произведат на 29 март в 10 общини в Сърбия, стана ясно от негова публикация в Инстаграм, предава БТА.

Вучевич публикува видео, снимано с дрон, на което се вижда колона от мотористи, които се придвижат към залата "Белградска арена", където днес се провежда форума на СПП. По думите му мотористите са над 1500 от различни краища на Сърбия.

От ранните следобедни часове към "Белградска арена" започнаха да се придвижват голям брой членове и симпатизанти на СПП, като част от тях бяха транспортирани с автобуси.

Пред залата бяха издигнати навеси и шатри с инициалите на сръбския президент и балони в цветовете на сръбското знаме. Част от гражданите, които не можаха да влязат в Белградската арена, останаха отвън и наблюдаваха събитието, излъчвано на големи екрани.

На форума присъстват част от министрите от правителството, председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич, директори на публични компании, председатели на общини и кметове, както и коалиционни партньори на СПП.

Официалната част започна с изпълнение на сръбския национален химн, като се очаква от трибуната да се изкаже президентът на Сърбия Александър Вучич, който е член на Председателството на СПП.

