ЦРУ и МОСАД търсят следи от Моджатаба Хаменей, наблюдавали дали ще се появи на празника Навруз

ЦРУ, Мосад и други разузнавателни агенции по света са наблюдавали провеждането на празника Навруз в петък в Техеран, за да видят дали новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей ще последва традицията на баща си да произнесе новогодишно обръщение, съобщи сайтът Axios.

След като от негово име бе прочетено единствено писмено изявление, мистерията около здравословното му състояние се задълбочи още повече.

За Израел в момента Моджтаба Хаменей в момента е цел номер едно. Според военния министър на САЩ Пийт Хегсет новият аятолах е бил „ранен и вероятно обезобразен " при удара, при който е загинал баща му.

Въпреки това разузнавателните данни на САЩ и Израел са категорични, че той е жив.

Неяснотата произлиза от факта, че във Вашингтон искат да разберат кой управлява фактически в Техеран, но засега това е невъзможно.

Висши служители споделят пред Axios, че досегашните лидери ги няма, а следващата група техни наследници също не се появяват. Вероятно защото никой не иска да застане начело в тази ситуация.

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф и директорът на Агенцията за военно разузнаване генерал Джеймс Адамс са свидетелствали пред Комисията по разузнаване на Камарата на представителите, че иранският режим преживява дълбока криза на командването и контрола, но няма признаци за предстоящ колапс.