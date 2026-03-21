Иран удари две детски градини в Израел за един ден (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран удари с ракети две детски градини в Израел в рамките на един ден.

Режимът продължава да изстрелва ракети срещу центрове за цивилно население в Израел, включително директни удари по образователни съоръжения.

Сутринта Иран изстреля ракета, която удари детска градина, а вечерта друга ракета порази друга сграда за деца.

Според съобщенията, ракетите са били изстреляни към цивилни райони, а не към военни цели, и са ударили сгради, използвани като детски градини. Щетите са били ограничени, тъй като атаките са се случили в събота, когато детските градини не са работили и няма деца.

По-рано около 51 души бяха ранени при ирански ракетен удар по Димона, включително 12-годишно момче, което е в тежко състояние, информира ynetnews.com. Техеран заяви, че ударът е бил отмъщение за атаките срещу ядрените му съоръжения.