Турция се опитва да изведе 14 свои кораба, блокирани край Ормузкия проток

Турция продължава усилията си да изведе 14 свои кораба, блокирани в района на Ормузкия проток, каза днес турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу, цитиран от „Тюркийе тудей", пише БТА.

Той уточни, че плавателните съдове не са под турски флаг, но са притежавани от турски компании. Министърът допълни, че властите работят със съответните институции за намиране на възможности за безопасното извеждане на корабите от зоната.

На борда на 14-те кораба има 171 души екипаж.

След блокирането на протока от иранските действия в зоната останаха 15 турски кораба, но един успя да премине, след като получи разрешение от иранските власти.

В зоната на Ормузкия проток има около 800 кораба от различни видове, включително шест круизни кораба с пътници, каза по-рано Уралоглу.