Шефът на израелската отбрана: Берлин, Париж и Рим са мишена за иранските ракети

Началникът на щаба на Израелските отбранителни сили (IDF) генерал-лейтенант Еял Замир, заяви в събота вечерта, че войната с Иран ще продължи до празника Песах.

В публично изявление в края на третата седмица на операция „Ревящият лъв" Замир каза:

„Ние сме по средата, но посоката е ясна."

Говорейки за предстоящия празник, той добави:

„След около седмица, по време на Пасха, Празника на свободата, ще продължим да се борим за нашата свобода и нашето бъдеще."

„Обширните щети, които нанесохме на иранския режим през последните три седмици, започват да се натрупват в системно, стратегическо постижение – военно, икономически и управленско", каза Замир, цитиран от ynetnews.

Според него „злият режим е по-слаб и му липсва значителен отбранителен капацитет."

Замир призна, че все още Иран представлява пряка заплаха за Европа.

„Иран изстреля двустепенна междуконтинентална балистична ракета с обхват от 4000 километра към американска цел на остров Диего Гарсия. Тези ракети не са предназначени да поразят Израел. Техният обхват достига европейски столици - Берлин, Париж и Рим са в обсега на пряка заплаха."

„Научихме от световната и еврейската история, че отричането на заплаха или нейното успокояване не я кара да изчезне - напротив", каза Замир. Той предупреди, че „тези, които не успеят да се изправят срещу заплахата в самото ѝ начало, в бъдеще ще станат неин заложник.

Според него притежаването на смъртоносни стратегически способности от радикални, диктаторски режими е опасност не само за Израел, но и за света.

По отношение на боевете по границата с Ливан, Замир каза: „Днес одобрих плановете на Северното командване за продължаване на операциите. Няма повече сдържане. Има инициатива и настъпление. Нашите сили ще стоят като буфер между врага и общностите и всяка цел, която представлява заплаха за тях, ще бъде премахната."

„Действията ни в Иран отслабват Хизбула", добави той, визирайки подкрепяната от Иран ливанска бойна групировка.

„Хизбула действа в служба на Иран, унищожава Ливан и го е въвлякла във война. Настоящата кампания ще допринесе за постигането на нашата стратегическа цел за разоръжаване на Хизбула."