Александър Вучич към съпартийците си: Благодаря ви, че спасихте Сърбия!

Сръбският президент Александър Вучич благодари на съпартийците си, които "са защитили Сърбия от атаки, както отвътре, така и отвън".

Изявлението му бе отправено по време на форум в Белград, организиран по повод предстоящите местни избори на 29 март от управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), на която Вучич е основател и член на висшето ръководство.

"Благодаря ви, че спасихте Сърбия, Сърбия никога няма да го забрави", каза той от трибуната на зала "Белградска арена" в столицата, където тази вечер се проведе партийния форум под надслов "Сърбия - нашето семейство!", предаде БТА.

Думите на сръбския президент идват една година след като в Белград на 15 март 2025 г. се проведе най-многобройния антиправителствен протест, организиран от студенти, който бе част от социално недоволство в цялата страна след трагедията в северния сръбски град Нови Сад.

На 1 ноември 2024 г., в Нови Сад се срути наскоро ремонтираната жп гара и 16 души загинаха, а един бе тежко ранен.

Под натиска на улицата в края на януари 2025 г. тогавашният премиер Милош Вучевич подаде оставка, но остана начело на управляващата партия и в момента заема поста съветник на сръбския президент.

Днес, за да участва във форума в "Белградска арена" ,Вучевич дойде на мотор от Нови Сад до Белград и обяви в профила си в Инстаграм, че се гордее, че зад него има колона 1500 мотористи, изминали разстоянието до сръбската столица от различни части на Сърбия.

От трибуната на форума сръбският президент Александър Вучич заяви, че времето, в което страната бе обхваната от повече от 15 месеца масови протести, е било труден период.

"Беше труден момент преди повече от година, голяма тежест за Сърбия, бяхме атакувани както отвън, така и отвътре. В деня, когато искаха окончателно да свалят Сърбия от власт, когато искаха да извършат държавен преврат, когато много държавни институции застанаха срещу държавата, когато мнозина си мислеха, че ще бъдат осъществени чужди интереси и Сърбия ще бъде (поставена) на колене, вие застанахте в центъра на града (Белград) и казахте, че сe изправяте в защита на родината", каза Вучич.

"Нашата политика е политика на мир, стабилност, сигурност. Нашата политика е политика на държава, която се намира на своя европейски път. Трябва да бъдем ангажирани с тези ценности и все още имаме много да направим", добави Вучич.

Той подчерта, че държавата ще работи усилено всеки ден в подкрепа на сръбския народ в Косово, като изтъкна, че "Косово и Метохия е сръбска земя, която никой не може да ни отнеме, независимо какво казват световните сили".

Сръбският президент вдигна юмрук в знак на победа и призова съпартийците да излязат да гласуват на местните избори, които ще проведат на 29 март в 10 общини в Сърбия.

Към призива на Вучич на форума в "Белградска арена" се присъедини и вицепремиерът и министър на вътрешните работи Ивица Дачич, който отправи видео обръщение, тъй като все още се възстановява след престой в болница.

Дачич изказа благодарност на сръбския президент, който е настоял да постъпи по спешност в Клиничния център в Белград, където бе интубиран в продължение на пет дни заради тежка двустранна пневмония и придружаващи заболявания.

Форумът премина без инциденти. Според информация на сръбското министерство на вътрешните работи по време на предварително регистрираното публично събитие в залата "Белградска арена" в Белград са присъствали 32 хиляди души, а в пространството пред нея 38 хиляди души са наблюдавали случващото вътре на специално инсталирани монитори.