Зеленски: Най-важното е да разберем до каква степен Русия е готова за истински край на войната

Украинският президент Володимир Зеленски. Кадър: X/Володомир Зеленски

Преговарящите от САЩ и Украйна се срещнаха днес в САЩ в опит да съживятпреговорите за прекратяване на четиригодишната война в Украйна, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Без да дава повече подробности той заяви:

"Нашият екип е в Америка в момента. Днес вече имаше среща. Екипите ще продължат обсъжданията си и утре. Най-важното е да разберем до каква степен руската страна е готова да направи стъпка към истинско прекратяване на войната."

Според украинските медии преговорите днес са се провели във Флорида, информира БНТ.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетът на американския президент Доналд Тръмп Джаред Къшнер представляваха американската страна, докато секретарят на украинския Съвет за сигурност Рустем Умеров и главният съветник на Зеленски Кирил Буданов представляваха украинската страна, съобщиха украинските медии.

Водените от САЩ усилия за прекратяване на най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам са в застой, откакто през февруари САЩ и Израел нанесоха съвместни удари срещу Иран, което подтикна Техеран да отвърне на удара и предизвика размирици в целия Близък изток.

