Саудитска Арабия обяви военен аташе и служители на иранското посолство за персона нон грата

Саудитска Арабия уведоми ирански военен аташе, негов помощник и трима служители на посолството на Иран в страната, че трябва да напуснат кралството в рамките на 24 часа, след като ги обяви за персона нон грата. Това съобщи в събота външното министерство на Саудитска Арабия, изтъквайки като причина продължаващите ирански атаки срещу саудитска територия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Страната е подложена на атаки от стотици ирански ракети и дронове от началото на американско-израелската офанзива срещу Иран, като по-голямата част от тях са били прехванати, заявиха властите в Рияд.

Саудитското външно министерство съобщи в изявление, че продължаващите ирански атаки ще доведат до по-нататъшна ескалация и ще имат „значителни последствия“ за настоящите и бъдещите отношения между двете държави.

Министърът на външните работи на Саудитска Арабия Фейсал бин Фархан бин Абдула в сряда заяви, че кралството си запазва правото да предприеме военни действия срещу Иран и че всякакво доверие към Техеран е било разрушено след последните атаки.

Саудитска Арабия и Иран възстановиха дипломатическите си отношения през 2023 г. като част от усилията за успокояване на напрежението след години на обтегнати отношения, през които двете страни подкрепяха противоположни политически и военни фракции в региона, посочва Ройтерс.

Започналата в края на февруари война в Иран и последващите атаки на Техеран срещу съседни страни от Персийския залив нарушиха износа на петрол и природен газ от Близкия изток и доведоха до спиране на съоръжения за производство на енергоресурси.

По-рано тази седмица Катар също обяви две аташета от иранското посолство в страната - военното и по сигурността, за персона нон грата, приканвайки ги да напуснат катарската територия до 24 часа.