Преговорите на Украйна със САЩ в Маями за спиране на войната ще продължат в неделя

Рустем Умеров. СНИМКА: Фейсбук

Украински и американски преговарящи, които се опитват да постигнат споразумение за прекратяване на четиригодишната война между Русия и Украйна, започнаха в събота пореден кръг от преговори в Маями, щата Флорида, като за днес е планирано разговорите да продължат. Това съобщи главният украински преговарящ Рустем Умеров в публикация в социалната мрежа „Екс“ (X), предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

„Продължихме да обсъждаме ключови въпроси и следващите стъпки в рамките на преговорите“, обяви Умеров и допълни: „Особено внимание беше отделено на съгласуването на подходите за по-нататъшен напредък към практични резултати“.

Представители на Русия и Украйна проведоха през февруари два кръга преговори чрез посредничеството на САЩ – в Абу Даби и Женева. Москва и Киев се споразумяха за размяна на военнопленници, но не постигнаха пробив за спиране на военните действия.

Белият дом описа последната среща като „конструктивна“, като дискусиите са се „фокусирали върху стесняване и разрешаване на оставащите въпроси, за да се приближим към всеобхватно мирно споразумение“.

Умеров, който е секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, и украинският президент Володимир Зеленски заявиха, че в неделя преговорите ще продължат.

Начело на екипа от преговарящи от американска страна е специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетят на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър.

В своето вечерно видеообръщение в събота Зеленски заяви, че продължаването на преговорите е от решаващо значение за постигането на споразумение.

„За всички нас по света е важно дипломацията да продължи и да се опитваме да сложим край на тази война“, каза той.

„Най-важното е да разберем доколко руската страна е готова да предприеме стъпки към истинско прекратяване на войната и дали е готова да го направи честно и достойно“, добави Зеленски.

Първоначално, преди избухването на войната в Иран в края на февруари, беше планирано преговорите да включват и руски представители и да се проведат в Абу Даби.

Четете още

