Иранска ракета удари израелския град Арад, най-малко 59 души са ранени

Пряко попадение на иранска ракета в центъра на град Арад, Южен Израел, причини в събота вечерта големи щети и рани най-малко 59 души, съобщиха израелските спасителни служби, информира Франс прес, цитирана от БТА.

След като по-рано в събота вечер ракета удари Димона, където се намира стратегически израелски обект за ядрени изследвания, друга ракета е паднала на около 25 км в Арад, според израелските въоръжени сили и полицията.

"Ракетата е ударила центъра на града и няколко жилищни сгради“, посочват израелската противопожарна служба.

"Спасителите и лекарите на "Маген Давид Адом" оказват медицинска помощ и транспортират 59 пациенти към болниците с десетки линейки и хеликоптери“, посочиха от израелската службата за спешна помощ.

Шестима от ранените са "в тежко състояние, 13 са в среднотежко състояние, а 40 души са с по-леки наранявания. Екипите продължават да търсят хора" сред развалините, според изявление на службата.

"Три сгради са били пряко засегнати и се съобщава за сериозни структурни щети. На един от етажите на една от сградите е избухнал пожар (...). Съобщава се за жертви“, добавиха израелските власти.

По първоначални данни на спасителните служби около тридесет души са ранени в Арад, докато на кадри, заснети от израелски медии, се виждат тежки разрушения в жилищен квартал на града.

Според противопожарната служба "както в Димона, така и в Арад са били задействани системите за прехващане на ракети, но те не са успели да елиминират заплахите, което е довело до два преки удара от балистични ракети, снабдени с бойни глави с няколкостотин килограма експлозиви“.

Иранската държавна телевизия обяви, че изстрелването на ракета срещу Димона представлява "отговор“ на израелския удар, нанесен в събота срещу иранския ядрен обект в Натанз.