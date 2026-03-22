Електропреносната мрежа в Куба се срина за втори път тази седмица

Националната електропреносна мрежа на Куба се срина отново в събота - за втори път в рамките на седмица, на фона на наложената от САЩ петролна блокада на острова, съобщи кубинската държавна електрическа компания „Юнион Електрика" (UNE), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Цялостно прекъсване на националната електропреносна система е настъпило в 18:32 часа местно време (00:32 часа бълг. време). Ще продължим да предоставяме актуална информация", съобщи компанията оператор на мрежата в публикация в социалните мрежи.

Това е третото масово прекъсване на електрозахранването в Куба този месец, след като на 4 март по-голямата част от мрежата се срина след повреда на голяма топлоелектрическа централа.

Електропреносната мрежа на Куба частично престана да функционира и в понеделник, 16 март, по неизвестни причини.

Куба е изправена пред поредица мащабни прекъсвания на електрозахранването през последните години.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи петролна блокада на карибския остров, след като на 3 януари Вашингтон свали от власт венецуелския президент Николас Мадуро, извеждайки го от Венецуела след военна операция, за да бъде съден в Ню Йорк по обвинения в трафик на наркотици.

Тръмп прекъсна венецуелския енергиен износ за Куба и заплаши с мита страните, които продават петрол на Куба.

Куба неведнъж е посочвала американското търговско ембарго като причина за икономическите си неуспехи, включително честите аварии на електроенергийна мрежа на страната.