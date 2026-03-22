ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

80-годишна е пострадала при пожар в село Студена

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22517957 www.24chasa.bg

Поне двама скиори са загинали при лавина в Южен Тирол

3320
Лавина СНИМКА: Pixabay

Най-малко двама скиори са загинали при лавина в италианската провинция Южен Тирол, предаде ДПА. 

Група от около 10 души е била затрупана от лавина, съобщи италианската планинска спасителна служба. Поне един от пострадалите е бил транспортиран с хеликоптер до болница в тежко състояние, а издирването на друг продължава.

По първоначални данни инцидентът е станал около обяд в труднодостъпен високопланински район на надморска височина около 2300 метра, съобщи БТА. 

От началото на зимния сезон в италианските Алпи вече са регистрирани няколко инцидента заради лавини, довели до жертви и ранени. С последния случай броят на загиналите при лавини в европейските планини от началото на октомври достига най-малко 127 души.

Експерти посочват, че една от причините за нарастващия брой инциденти са климатичните промени. Температурите се покачват, а снежната покривка става по-нестабилна.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

