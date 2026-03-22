Иран е готов да сътрудничи за морската безопасност в Персийския залив

Иран е готов да си сътрудничи с Международната морска организация (IMO) за повишаване на морската безопасност и защитата на моряците в Персийския залив, заяви представителят на страната Али Мусави, цитиран от иранската агенция Мехр, предава БТА.

Али Мусави подчерта, че Ормузкият проток остава отворен за международното корабоплаване, с изключение на плавателни съдове, свързани с "враговете на Иран". По думите му преминаването през стратегическия воден път е възможно при координация с Техеран по отношение на сигурността и безопасността.

"Дипломацията остава приоритет за Иран. По-важни обаче са пълното прекратяване на агресията, както и изграждането на взаимно доверие", заяви Мусави. Той допълни, че атаките на Израел и САЩ срещу Иран са "в основата на настоящата ситуация в Ормузкия проток".