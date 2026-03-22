Катарски хеликоптер се е разбил в морето заради техническа неизправност

Министерството на отбраната на Катар съобщи рано в неделя, че катарски хеликоптер се е разбил в морската акватория на страната заради техническа неизправност по време на рутинна мисия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Катарски хеликоптер претърпя техническа неизправност по време на рутинна мисия, което доведе до катастрофата му в регионалните води на държавата“, посочват от Министерството на отбраната на Катар в изявление в „Екс“ (X).

Оттам уточняват, че се провеждат спасителни операции за издирване на членовете на екипажа и пътниците в хеликоптера, като са мобилизирани няколко специализирани екипа.

Министерството на вътрешните работи съобщи, че са мобилизирани няколко специализирани екипа. Не се конкретизира къде е летял хеликоптерът по време на инцидента, нито колко души са били на борда.