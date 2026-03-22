80-годишна е пострадала при пожар в село Студена

Три балистични ракети са били насочени към района на Рияд

Рияд - столицата на Саудитска Арабия Снимка: Pixabay

Три балистични ракети са били изстреляни към саудитската столица Рияд, съобщи тази сутрин Министерството на отбраната на Саудитска Арабия, цитирано от Франс прес.

„Засечено е изстрелването на три балистични ракети към района на Рияд. Една ракета е прехваната, а другите две са паднали в необитаем район", обяви саудитското министерството в социалната мрежа „Екс" (X).

Пет дрона са били свалени над територията на страната след полунощ в неделя, се добавя в публикацията, цитирана от БТА.

Министерството на външните работи на Саудитска Арабия обяви в събота, че е уведомило ирански военен аташе, негов помощник и трима служители на посолството на Иран в страната, че трябва да напуснат кралството в рамките на 24 часа, след като ги обяви за персона нон грата.

Продължаващите ирански атаки ще доведат до по-нататъшна ескалация и ще имат „значителни последствия" за настоящите и бъдещите отношения между двете държави, добави саудитското ведомство.

Саудитска Арабия е подложена на атаки със стотици ирански ракети и дронове от началото на американско-израелската офанзива срещу Иран, като по-голямата част от тях са били прехванати, заявиха властите в Рияд.

