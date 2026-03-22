Три балистични ракети са били насочени към района на Рияд

Три балистични ракети са били изстреляни към саудитската столица Рияд, съобщи тази сутрин Министерството на отбраната на Саудитска Арабия, цитирано от Франс прес.

„Засечено е изстрелването на три балистични ракети към района на Рияд. Една ракета е прехваната, а другите две са паднали в необитаем район", обяви саудитското министерството в социалната мрежа „Екс" (X).

Пет дрона са били свалени над територията на страната след полунощ в неделя, се добавя в публикацията, цитирана от БТА.

Министерството на външните работи на Саудитска Арабия обяви в събота, че е уведомило ирански военен аташе, негов помощник и трима служители на посолството на Иран в страната, че трябва да напуснат кралството в рамките на 24 часа, след като ги обяви за персона нон грата.

Продължаващите ирански атаки ще доведат до по-нататъшна ескалация и ще имат „значителни последствия" за настоящите и бъдещите отношения между двете държави, добави саудитското ведомство.

Саудитска Арабия е подложена на атаки със стотици ирански ракети и дронове от началото на американско-израелската офанзива срещу Иран, като по-голямата част от тях са били прехванати, заявиха властите в Рияд.