ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

80-годишна е пострадала при пожар в село Студена

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22518050 www.24chasa.bg

Полицай е загинал при атака с дрон срещу Иракската разузнавателна служба в Багдад

Дрон СНИМКА: Getty Images

Полицейски служител е загинал при атака с дрон срещу щабквартирата на Иракската национална разузнавателна служба в столицата Багдад. Това заяви в събота говорителят на силите за сигурност на Ирак генерал Саад Маан, съобщи катарската сателитна телевизия "Ал Джазира", цитирана от БТА. 

"Дрон се е насочил към щабквартирата на Иракската национална разузнавателна служба в квартал Мансур" около 10 ч. местно време (09:00 часа българско време), заяви генерал Саад Маан.

Служител по сигурността каза пред агенция Франс прес, че дронът е ударил "сграда за комуникации", като добави, че там се помещава иракската агенция по сигурността, която работи с американски съветници в Ирак по въпроси, свързани със сигурността.

По-рано от службите за сигурност на Ирак съобщиха, че два дрона, които са летели към района на международното летище в Багдад вчера вечерта, са били свалени от противовъздушната отбрана на страната. 

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

