Британски генерал: Иран отдавна разглежда Великобритания като враг

Генерал сър Ричард Барънс, който е бивш командващ на Обединеното командване на британските сили посочва, че Иран отдавна разглежда Великобритания като враг и ако страната участва в действията на САЩ и Израел, е нормално да последва отговор.

Според него силата на Иран може да е била системно подценявана. Барънс казва, че войната рядко следва предварителен план и че противникът винаги има влияние върху развитието ѝ, а в случая Иран е бил подценяван многократно. Конфликтът вече поставял под риск интересите на Великобритания и нейните съюзници, и не можел повече да бъде игнориран.

Генералът добави, че Великобритания помага на САЩ да прилагат военна сила и вече е въвлечена в конфликта. Той също така коментира, че САЩ и Израел ще трябва да решат дали да обявят победа или да ескалират конфликта, тъй като само въздушна мощ може да не е достатъчна. Съмнявайки се в пълномащабно нахлуване в Иран, той предположи по-ограничени действия като блокади или атаки срещу ключови цели.

Израел предупреди, че държави по целия свят, включително Лондон, Париж и Берлин, могат да се окажат под заплаха от ирански ракети, след като режимът извърши удар срещу британска военна база на островите Чагос. Две балистични ракети бяха изстреляни към Диего Гарсия – база в Индийския океан, управлявана съвместно от САЩ и Великобритания – в петък вечер.

Източници съобщават, че едната ракета се е провалила по време на полета, а другата е била прихваната от американски военен кораб – в това, което се смята за първия подобен удар срещу базата. Точният момент на инцидента все още не е ясен, но правителството потвърди в събота, че той е станал преди Киър Стармър да даде разрешение на Доналд Тръмп да използва базирани във Великобритания бомбардировачи, свързани с напрежението около Ормузкия проток, пише DailyMail.

Лидерът на Консервативната партия Кеми Баденок обвини премиера в „прикриване" на подробностите и постави въпроса защо обществото не е било информирано „по-рано". Израелските отбранителни сили потвърдиха, че атаката срещу Диего Гарсия е първият случай, в който Иран използва ракета с голям обсег – способна да достигне около 4000 км – от началото на войната.

„Иранският терористичен режим представлява глобална заплаха. Сега – с ракети, които могат да достигнат Лондон, Париж или Берлин", добавиха те. Часове след удара Иран заяви, че има „ракетно превъзходство... над небето на окупираните територии" и предупреди, че новите му тактики и системи за изстрелване ще оставят САЩ и Израел „смаяни".

Диего Гарсия се намира на около 3800 км от Иран – което подкопава предишните твърдения на режима, че балистичните му ракети имат обсег само до 2000 км. Анализатори смятат, че Техеран е използвал ракети със среден обсег или дори космическа ракета-носител, за да достигне тази дистанция. Например иранската ракета „Симорг" може да осигури по-голям обсег, но вероятно за сметка на точността, според експерта Джъстин Бронк от Кралския институт за обединени служби.

Бившият офицер от Кралския флот Стив Прест добави: „Балистичните ракети са по същество космически ракети. Те се изстрелват, издигат се много високо и падат с огромна скорост. Ако имате космическа програма, имате и програма за балистични ракети.

"Ударът по Диего Гарсия идва само седем дни след като израелските сили атакуваха основния космически изследователски център на Иран в Техеран, поради опасения, че се използва за разработване на способности за атаки чрез сателити. Експерти предупреждават, че ако Иран разполага с по-голяма военна мощ, заплахата от ракети може да се простира далеч отвъд Близкия изток и да обхване повечето столици в Западна Европа. Това включва Париж (4198 км от Техеран), докато Лондон е „на ръба на уязвимостта" на около 4435 км.

Анализатори отбелязват, че ударът по Диего Гарсия показва значително по-голям обсег на иранските ракети от очакваното – около 4000 км, което ги поставя в категорията на ракети със среден до междинен обсег. Това означава, че заплахата вече не е ограничена до Близкия изток, а се разширява значително. Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди, че решението на Великобритания да позволи използването на бази излага британски животи на риск. Междувременно САЩ съобщиха, че са поразили над 8000 военни цели от началото на конфликта, пише bTV.