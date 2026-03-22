ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Техеран: Над 1500 са загинали в Иран през първите три седмици от войната

4360
Иран СНИМКА: Pixabay

Над 1500 души са загинали в Иран от началото на американско-израелската война срещу страната преди три седмици, съобщи в събота Държавното радио и телевизия на Ислямската република (ИРИБ), позовавайки се на данни на иранското здравно министерство, предаде ДПА, цитирана от БТА. 

Според ИРИБ сред загиналите в Иран повече от 200 са на възраст под 18 години. Още 21 000 души са били ранени, обяви медията в "Екс" (X).

Около 220 медицински центъра са били евакуирани, а 21 медицински работници са загинали, добави иранската телевизия.

Данните бяха оповестени, след като израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че Израел и САЩ ще засилят значително атаките си срещу Иран през следващите дни. 

Иран СНИМКА: Pixabay

