В южната германска провинция Бавария се провежда вторият тур на местните избори

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В южната германска провинция Бавария се провежда днес вторият тур на местните избори, като основният фокус е надпреварата за кмет на Мюнхен, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Балотажи за кметове и областни управители се произвеждат в 29 района, над 250 града и общини. Кметът на баварската столица Дитер Райтер от Германската социалдемократическа партия (ГСДП) се изправя срещу силния кандидат на Зелените Доминик Краузе.

Райтер, чиято предизборна кампания беше помрачена от критики заради заеманите от него постове в клуба от Бундеслигата Байерн Мюнхен, спечели 35,6% от гласовете на първия тур преди две седмици, изпреварвайки Краузе, който получи 29,5 процента.

Християнсоциалният съюз (ХСС), сестринската партия в Бавария на Християндемократическия съюз (ХДС) на федералния канцлер Фридрих Мерц, традиционно е най-силната политическа сила в провинцията.

На първия тур на 8 март Християнсоциалният съюз зае първо място в цяла Бавария с 32,5%, но резултатът бележи спад спрямо 34,5% през 2020 г. и е най-слабият за партията на местни избори от 1952 г. насам.

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) получи 12,2 процента. Това бележи значителен ръст спрямо 4,7% на предишните местни избори в Бавария. Въпреки това партията не успя да достигне до балотажите в големите градове на провинцията. В Нюрнберг кметът Маркус Кьониг от ХСС се очаква да победи кандидата на социалдемократите Насер Ахмед.

Подобна е ситуацията и в Аугсбург, където кметицата от ХСС Ева Вебер водеше с убедителна преднина пред кандидата на Германската социалдемократическа партия Флориан Фройнд още на първия тур.