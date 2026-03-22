Новият дигитален регистър на имотите в Гърция влиза в действие

Независимата агенция за публични приходи в Гърция стартира официално платформата MIDA (Регистър на собственост и управление на недвижими имоти), мащабен дигитален проект, който ще промени радикално имотния пазар и данъчния контрол в страната. Новият дигитален регистър обединява данъчни, кадастър и сметки за ток в единна система за проследяване.

От земеделските земи до фабриките – новата платформа на AADE обединява разпокъсаната информация от Кадастър, Е9 и доставчици на ток, оставяйки нулев шанс за грешки или укриване на данни.

MIDA не „дигитално досие" за всеки имот в Гърция. Тя автоматично свързва данните от имотните декларации (E9) с информацията от Националния кадастър. Целта е пълна прозрачност. Държавата вече ще знае във всеки един момент кой е собственикът, каква е реалната площ на имота и дали той се ползва по предназначение.

Най-съществената промяна за собствениците идва от възможността за кръстосани проверки в реално време. MIDA ще сравнява декларираното състояние на имотите с данните от доставчиците на комунални услуги. Ако имот е деклариран като необитаем, за да се избегнат определени такси, но системата отчете потребление на електроенергия, собственикът автоматично ще попада в списъка за проверка. Платформата ще следи стриктно договорите за наем, като засича плащанията и подадената информация от наемателите.

Въвеждането на новия регистър налага на данъкоплатците да бъдат изключително прецизни. Всяко несъответствие между квадратурата в Кадастъра и тази в данъчната декларация (E9) ще бъде лесно откриваемо. Властите предупреждават, че коригирането на данните е задължително, за да се избегнат солени глоби или преизчисляване на данък ENFIA със задна дата.

От AADE подчертават, че MIDA е ключов инструмент и за социалната политика – чрез нея държавата ще може по-точно да определя кой има право на енергийни помощи и жилищни субсидии.

Липсата на точно съответствие между Кадастъра и имотните декларации (което MIDA следи автоматично) води до невъзможност за издаване на сертификат ENFIA, без който не може да бъде извършена продажба или прехвърляне на имота.