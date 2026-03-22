ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доц. Михаил Околийски: Започваме кампания за битка...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22518409 www.24chasa.bg

Новият дигитален регистър на имотите в Гърция влиза в действие

Бойка Атанасова, Атина

6944
Гърция Снимка: 24 часа архив

Независимата агенция за публични приходи в Гърция стартира официално платформата MIDA (Регистър на собственост и управление на недвижими имоти), мащабен дигитален проект, който ще промени радикално имотния пазар и данъчния контрол в страната. Новият дигитален регистър обединява данъчни, кадастър и сметки за ток в единна система за проследяване.

От земеделските земи до фабриките – новата платформа на AADE обединява разпокъсаната информация от Кадастър, Е9 и доставчици на ток, оставяйки нулев шанс за грешки или укриване на данни.

MIDA не „дигитално досие" за всеки имот в Гърция. Тя автоматично свързва данните от имотните декларации (E9) с информацията от Националния кадастър. Целта е пълна прозрачност. Държавата вече ще знае във всеки един момент кой е собственикът, каква е реалната площ на имота и дали той се ползва по предназначение.

Най-съществената промяна за собствениците идва от възможността за кръстосани проверки в реално време. MIDA ще сравнява декларираното състояние на имотите с данните от доставчиците на комунални услуги. Ако имот е деклариран като необитаем, за да се избегнат определени такси, но системата отчете потребление на електроенергия, собственикът автоматично ще попада в списъка за проверка. Платформата ще следи стриктно договорите за наем, като засича плащанията и подадената информация от наемателите.

Въвеждането на новия регистър налага на данъкоплатците да бъдат изключително прецизни. Всяко несъответствие между квадратурата в Кадастъра и тази в данъчната декларация (E9) ще бъде лесно откриваемо. Властите предупреждават, че коригирането на данните е задължително, за да се избегнат солени глоби или преизчисляване на данък ENFIA със задна дата.

От AADE подчертават, че MIDA е ключов инструмент и за социалната политика – чрез нея държавата ще може по-точно да определя кой има право на енергийни помощи и жилищни субсидии.

Липсата на точно съответствие между Кадастъра и имотните декларации (което MIDA следи автоматично) води до невъзможност за издаване на сертификат ENFIA, без който не може да бъде извършена продажба или прехвърляне на имота.

Гърция

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

