Франция гласува на балотаж на местните избори при оспорвана надпревара

Французите гласуват на втория тур на местните избори, който се очертава като оспорван в големи градове като Париж, Марсилия, Лион и Тулуза, на фона на разединена левица и засилващо се влияние на крайната десница, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

След като на 15 март бяха избрани повечето общински съвети, балотажът обхваща над 1500 населени места, включително основните градове. Избирателните секции отвориха в 8:00 ч. местно време, а първите резултати се очакват вечерта.

Предизборният период между двата тура беше белязан от много коалиции, оттегляния и прегрупирания, което прави резултатът трудно предвидим. Вотът ще даде важен сигнал за политическите нагласи преди президентските избори през 2027 г., като левицата остава разделена, десницата се опитва да удържи позициите си, а крайната десница продължава да набира сила.

В Париж в надпреварата за кмет на първо място след първия тур е социалистът Еманюел Грегоар, който е подкрепян от левоцентристите, комунистите и от еколозите. На първия тур той получи 37,98 процента. На второ място се класира дясната кандидатка Рашида Дати с 25,46 процента, което е доста под очакванията. Дати, която е подкрепяна от консервативната десница „Републиканците" и от част от макронистите, увери, че няма да търси подкрепа от крайната десница и в резултат на това тя получи подкрепата на центристкия кандидат Пиер-Ив Бурназел, получил на първия тур 11,34 процента. Третата кандидатка там е София Шикиру от радикалната левица „Непокорна Франция" с 11,72 процента.

В Марсилия досегашният кмет от левицата Беноа Паян ще влезе в директен сблъсък с кандидата на крайнодясната партия „Национален сбор" Франк Ализио. Паян получи на първия тур 36,70 процента, а Ализио - 35,02 процента.