Русия е предотвратила украинска въздушна атака в руската република Башкортостан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руската противовъздушна отбрана е предотвратила украинска атака с дронове срещу град Уфа в руската република Башкортостан, съобщи регионалният ръководител Радий Хабиров, цитиран от Ройтерс.

Украинските дронове са били свалени в близост до петролопреработвателните заводи на града, посочи Хабиров, без да назовава конкретните обекти, предава БТА.

Отломките предизвикаха кратък пожар в сграда в процес на строителство в един от кварталите на града.

Башкортостан, разположен в планината Урал, е бил многократно атакуван от Украйна. Столицата му, Уфа, се намира на около 1400 километра от руско-украинската граница.