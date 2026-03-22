ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доц. Красимира Христова: Калциевите плаки се откри...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22518801 www.24chasa.bg

Русия е предотвратила украинска въздушна атака в руската република Башкортостан

3732
Военен дрон /илюстративна/ Снимка: Снимка: X/@IranObserver0

Руската противовъздушна отбрана е предотвратила украинска атака с дронове срещу град Уфа в руската република Башкортостан, съобщи регионалният ръководител Радий Хабиров, цитиран от Ройтерс.

Украинските дронове са били свалени в близост до петролопреработвателните заводи на града, посочи Хабиров, без да назовава конкретните обекти, предава БТА.

Отломките предизвикаха кратък пожар в сграда в процес на строителство в един от кварталите на града.

Башкортостан, разположен в планината Урал, е бил многократно атакуван от Украйна. Столицата му, Уфа, се намира на около 1400 километра от руско-украинската граница.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Въздушните линейки вече с 200 мисии (Видео)