Германия и Япония засилват сътрудничеството си в областта на отбраната на фона на нестабилната глобална обстановка

Германия и Япония засилват военното си сътрудничество на фона на все по-нестабилната глобална обстановка в областта на сигурността, предаде ДПА.

Германският министър на отбраната Борис Писториус и японският му колега Шинджиро Коидзуми заявиха днес, че това партньорство следва да обхваща разширяване на сътрудничеството във въоръжаването, както и провеждане на консултации при криза, за да се координират съвместни ответни действия, съобщава БТА.

Двамата се срещнаха в американската военноморска база в Йокосука, близо до столицата Токио. Писториус заяви, че Германия и Япония, като така наречени „средни сили", които подкрепят международния ред, основан на правила, трябва „да се сближат още повече и да изяснят за какво се застъпват и как могат да го гарантират".

Коидзуми заяви, че международната общност претърпява бързи и драматични промени. „Предвид тази променена ситуация в областта на сигурността е почти невъзможно да реагираме самостоятелно като отделна държава", добави той. „Значението на тясното сътрудничество между страни със сходни възгледи като Япония и Германия днес е по-голямо от всякога", каза още Коидзуми.

В рамките на пътуването си до Азия Писториус ще отиде също в Сингапур, а след това и в Австралия. Обявената цел е да се разшири съществуващото военно и отбранително сътрудничество със стратегически партньори. „Ерозията на международния ред изисква от нас да координираме действията си още по-тясно с партньори със сходни възгледи", отбеляза Писториус в началото на посещението си в Токио вчера.

В делегацията му са включени и ръководители на големи германски компании в областта на отбраната. В рамките на посещението ще се проведат и разговори с представители на домакините.