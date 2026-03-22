Един турски войник и двама служители на турска отбранителна компания са част от загиналите в катастрофата с хеликоптер в Катар

1688
В хеликоптера е имало 7 души, всички са загинали. СНИМКА: Pixabay

Един турски войник и двама служители на турската отбранителна компания „Аселсан" загинаха при катастрофа с хеликоптер в Катар вчера, предаде Ройтерс, позовавайки се на турското министерство на отбраната.

По-рано катарското министерство на вътрешните работи съобщи, че шест души са загинали, след като хеликоптер се разбил в териториалните води на Катар, съобщава БТА.

Катарското министерство на отбраната заяви, че в хеликоптера е имало общо седем души и потвърди, че и седмината са загинали. Освен тримата турски граждани са загинали и четирима катарски военнослужещи, уточни министерството.

Въздухоплавателното средство се е разбило поради технически проблем по време на тренировъчен полет, добавиха от турското министерството.

Катарските власти ще проведат разследване, за да установят точната причина за катастрофата, се казва още в изявлението.

