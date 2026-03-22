Тръмп ще разположи агенти на ICE на летищата в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че утре ще изпрати на летищата в страната агенти на Имиграционната и митническа служба (ICE), които ще окажат помощ на служителите на Администрацията за сигурност на транспорта (TSA), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„В понеделник ICE ще отиде на летищата, за да помогне на нашите чудесни агенти от TSA, които са останали на работа", написа днес той в публикация в Трут Соушъл.

Тръмп вчера заплаши, че ще разположи агенти на ICE на летищата утре, ако демократите в Конгреса на САЩ не се съгласят незабавно да приемат законодателство за финансиране на сигурността на летищата.